От губернатора Джорджии пересмотреть результаты выборов потребовал Трамп

Президент США Дональд Трамп потребовал от губернатора Джорджии Брайана Кемпа созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения результатов выборов.

Днем ранее, 5 декабря, предвыборный штаб президента подал в суд иск о признании недействительными итогов голосования в штате.

Соответствующее сообщение появилось на странице Трампа в Twitter.

Штаб Дональда Трампа пытается оспорить результаты выборов сразу в нескольких штатах.

"У вас никогда не было сверки подписей. Ваши люди отказываются делать то, о чем вы просите. Что они скрывают? По меньшей мере немедленно запросите созыв специального заседания законодательного собрания. Это вы можете сделать с легкостью и прямо сейчас", - написал Трамп.

Так глава Белого дома ответил на сообщение губернатора штата, в котором тот заявил, что уже трижды призывал провести проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях.