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События Сегодня, 11:1869
От губернатора Джорджии пересмотреть результаты выборов потребовал Трамп

Президент США Дональд Трамп потребовал от губернатора Джорджии Брайана Кемпа созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения результатов выборов.

Днем ранее, 5 декабря, предвыборный штаб президента подал в суд иск о признании недействительными итогов голосования в штате.

Соответствующее сообщение появилось на странице Трампа в Twitter.

Штаб Дональда Трампа пытается оспорить результаты выборов сразу в нескольких штатах.

"У вас никогда не было сверки подписей. Ваши люди отказываются делать то, о чем вы просите. Что они скрывают? По меньшей мере немедленно запросите созыв специального заседания законодательного собрания. Это вы можете сделать с легкостью и прямо сейчас", - написал Трамп.

Так глава Белого дома ответил на сообщение губернатора штата, в котором тот заявил, что уже трижды призывал провести проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях.

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