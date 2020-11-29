 

Атошник рассказал о конфликте с Порошенко в Ровно

События Сегодня, 11:23558
Атошник рассказал о конфликте с Порошенко в Ровно

Вчера, 3 декабря, на заседании первой сессии новоизбранного Ровненского городского совета разразился скандал.

У пятого президента Украины Петра Порошенко произошла словесная перепалка с атошником Ярославом Гранитным.

В 2017 году Гранитному предъявили обвинения в сепаратизме и госизмене после организации митинга в Ровно. Мужчина три года провел в СИЗО, а в настоящее время находится под ночным домашним арестом. "Страна" разыскала Гранитного и узнала, за что он обиделся на Порошенко, что это за дело о сепаратизме и при чем тут янтарная мафия.

– Вчера вы публично обвинили Порошенко в том, что он сломал вам судьбу и незаконно упрятал в тюрьму. Кто вы и о каком деле вообще идет речь?

– В 2017 году в Ровненской области творился беспредел, связанный с янтарем. Я никогда не лез в янтарный бизнес. Многие добытчики янтаря помогали атошникам. Я знал, что это за бизнес, что там происходило. С товарищами, которые занимались янтарем, мы решили организовать акцию протеста под стенами Ровненской ОГА в поддержку легализации янтаря. 

– А при чем здесь янтарь к сепаратизму?

– В то время главой Ровненской ОГА был Алексей Муляренко. Он знал, что я на то время был правой рукой Сашка Билого (прозвище радикал-националиста Александра Музычко. – Ред.), поэтому испугался, что я буду штурмовать здание ОГА.

– Вы были правой рукой Сашка Билого?

– Еще в 2007 году присоединился к силам правой идеологии. Я понимал, что США, а тем более Россия, Украине не помогут. Мы закатали рукава и начали работать. И я присоединился к "Свободе", где проработал до 2013 года. Когда я пришел, рейтинг "Свободы" в Ровно был 0,8%, а когда уходил, рейтинг вырос до 20%. Но "Свобода" предала свои идеалы, партийное руководство начало перекочевывать от правых взглядов к центристским. Больше мне нечего было делать в этой партии, и я присоединился к Сашку Билому. Мы начали поднимать УНА–УНСО. Но потом на Сашка начали заводить уголовные дела, его посадили в СИЗО. Меня, видимо, преследует такая же судьба. С началом войны я стал инструктором по боевой подготовке. Подготавливал ребят в УНА–УНСО.

– Это вы про то, что вас также посадили в СИЗО?

– Да. И когда задерживали, хотели спровоцировать, чтобы я начал обороняться, чтобы меня ликвидировать, как Сашка.

– Вернемся к событиям в Ровно. Следствие обвиняет вас в штурме ОГА. Вы утверждаете, что не пытались штурмовать администрацию. Кому верить?

– Нет, это была мирная акция. Мы планировали двухдневный митинг, но после первого дня на меня начали давить силовики, установили слежку. Я принял решение не идти на вторую акцию, чтобы не привлекать лишнего внимания к участникам митинга со стороны полиции. В связи с чем попросил провести акцию Юрия Клеймоса. Он также впоследствии был задержан.

– А что вам инкриминировали?

– Перед началом второй акции некий Глеб Олейник написал заявление в полицию, что мы организовываем сепаратистский митинг и что наша цель – изменить территориальные границы Украины.

– Так а в чем СБУ усмотрела сепаратизм? 

– Этот Глеб Олейник якобы нашел в урне с мусором неподалеку от места, где мы проводили митинг, разорванный плакат, на котором были какие-то заявления сепаратистского характера. Но таких плакатов на нашем митинге точно не было. Также, по версии следствия, митинг был проплачен из РФ, и якобы я получил за него 4 тысячи долларов. Но это полная чушь. Еще в качестве доказательства следователи говорят, что мы призывали к созданию Ровненской республики. Но такого не было.

– Вы хотите сказать, что из-за акции протеста в поддержку легализации янтаря вас обвинили в сепаратизме?

– Нет. Это была расправа за то, что мы хотели навести порядок в янтарном бизнесе, легализировать его. Многим добытчикам лучше платить в казну, нежели силовикам. Это огромные деньги, сотни миллионов долларов. Вся эта "шобла" так испугалась, что они решили нас "закрыть", а не разбираться.

– На видео во время перепалки с Порошенко слышно, как один из его сторонников говорит, что у вас нашли оружие. Что это за оружие?

– У некоторых ребят, которые принимали участие в митинге, были с собой перочинные ножи. И все ровненские СМИ подхватили версию, что это оружие. Дома у меня хранился автомат АКМС. По правде сказать, на момент моего задержания у меня было просрочено разрешение на ношение. Но это оружие было мною официально зарегистрировано. Оно хранилось у меня дома в сейфе.

– Как вы оказались около Порошенко? Вы знали, что он должен был приехать в Ровно? Это была спланированная акция?

– Такие слухи ходили, но точного подтверждения не было. Я не ставил себе за цель поскандалить с Порошенко. Я, как активный житель своего региона, пришел на первую сессию новоизбранного Ровненского горсовета. Когда я увидел Порошенко, у меня и мысли не было к нему подходить. Но после того как он начал выступать и рассказывать про какую-то европейскую страну, которую он строит, про какие-то ценности, которые он пропагандирует, у меня внутри что-то перевернулось. Как эта "скотыняка" может рассказывать про европейские ценности? Я на своем примере ощутил его европейские ценности. Я дождался, когда он закончил свою речь, после чего высказал свое мнение, что я думаю про его "европейские ценности".

– Вы были ранее знакомы с Порошенко?

– Нет. Это была наша первая встреча. Но мои близкие мне передавали, что он знает про мое дело и держит его на контроле.

– Порошенко призвал вас идти в суд и доказывать свою невиновность. Что вы на это ответите?

– Про какой суд он говорит? Во времена его президентства он давил на судей и прокуроров. Он заставлял их открывать уголовные дела против правых.

– Вы обвинили Порошенко в уничтожении добровольческого движения. Почему?

– Он не то что добровольческое движение уничтожил, он уничтожил все правое движение.

– Как вы охарактеризуете Порошенко?

– Жадный беспринципный барыга.

– На каком этапе сейчас ваше дело?

– После трех лет в СИЗО мне изменили меру пресечения на ночной домашний арест с ношением браслета. С 19:00 до 08:00 мне нужно находиться дома. По сути, дело не рассматривают, четвертый год подряд мне продлевают меру пресечения, и все. Несколько месяцев назад я впервые увидел материалы своего уголовного дела.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Порошенко, скандал, Ровно, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

На новогодние праздники в Украине могут ввести локдаун
На новогодние праздники в Украине могут ввести локдаун
29-ноя-2020, 20:09
Что чаще заказывают на доставку в Ирпене? Суши или пиццу?
Что чаще заказывают на доставку в Ирпене? Суши или пиццу?
23-ноя-2020, 13:42
"Оппозиционная платформа – За жизнь" вышла на первое место среди всех партий Украины, - опрос
12-ноя-2020, 08:56
Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа
Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа
31-окт-2020, 23:01
Ужгород на втором месте по количеству кандидатов в мэры среди всех городов Украины
Ужгород на втором месте по количеству кандидатов в мэры среди всех городов Украины
9-окт-2020, 09:32

Последние новости

13:56
События
В Минске на протестах начались разгоны и задержания
13:53
События
Законы по Донбассу должны двигаться в унисон с нормандским форматом
13:47
События
Сокращение расходов на оборону исключил Зеленский
11:37
События
О нежелании ждать новых выборов, чтобы вернуться в Белый дом заявил Трамп
11:23
События
Атошник рассказал о конфликте с Порошенко в Ровно
11:21
События
Бойкотировать выборы в парламент Венесуэлу призвала оппозиция
11:18
События
От губернатора Джорджии пересмотреть результаты выборов потребовал Трамп
09:53
Политика
Кравчук заявил что Украина может предложить отключить РФ от международной платежной системы
09:50
События
В Австралии успешно приземлилась японская капсула с грунтом астероида
09:42
События
В обратном направлении развернулся трубоукладчик "Северного потока-2"
09:40
События
В два раза меньше чем планировалось вакцины выпустит Pfizer
09:13
События
Остановить "Северный поток - 2" требует от ЕС посольство США в Германии
09:11
События
25 из 249 республиканцев Конгресса признали победу Байдена на выборах
09:09
События
Киевлянин выпрыгнул из окна в горящем доме еще до приезда спасателей. Пожар был на 4 этажа ниже
08:49
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 декабря 2020
Вчера, 2020-12-05
22:46
События
Во время протестов в Париже задержали 42 человека
22:45
События
С кандидатом на должность главы областного совета определились в "Слуге народа"
22:42
События
Ультиматум Пашиняну по отставке выдвинула оппозиция Армении
20:54
События
Названы возможные ограничения локдауна
20:53
События
Ляшко объяснил необходимость локдауна

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 декабря 20206154
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 декабря 20205137
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 декабря 20203164
Атошник рассказал о конфликте с Порошенко в Ровно567
Отменить уменьшение пенсий для военных могут в Украине327
Ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 получит Украина262
Зеленский заявил что он рекомендовал не объявлять локдаун в декабре223

Досуг

Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
Канализационная система присутствует в каждом жилом, офисном, рабочем объекте. По истечению ее использования, могут образовываться засоры, которые становятся причиной остановки ее функционирования. Это ухудшает ее технические характеристики и может привести к поломке трубопровода.
4-дек-2020, 23:10171
Потеря зубов - протезирование и методы восстановления зубного ряда
Потеря зубов - протезирование и методы восстановления зубного ряда
Протезирование часто сравнивают с реабилитацией из-за его универсальности и специфики лечения. Методы, применяемые при протезировании, направлены на восстановление более мелких или более крупных дефектов зубов пациента, которые могут ослабить структуру всей челюсти.
4-дек-2020, 20:17175
Где купить железобетон в Украине?
Где купить железобетон в Украине?
Бетон – это прочный и надежный строительный материал. Его прочность на сжатие в 10 раз выше прочности на растяжение. Чтобы увеличить и второй показатель, при заливании бетоном необходимой формы в нее добавляют элементы армирования.
4-дек-2020, 08:32130
Як переконати користувача робити покупки онлайн?
Як переконати користувача робити покупки онлайн?
Сфера реалізації товарів та послуг через інтернет давно переросла з чогось надзвичайного і тепер покупки в мережі це досить буденне заняття
4-дек-2020, 07:54129
Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance
Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance
Якщо ви бажаєте придбати якісні та функціональні кросівки - чоловічі, жіночі або дитячі, радимо вам звернути увагу на фірмову продукцію бренду New Balance.
3-дек-2020, 16:15208
Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью
Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью
Бритье — одна из самых распространенных мужских процедур по уходу за собой. Гладко выбритое лицо, стильная борода или имитация обаятельной трехдневной щетины — у каждого джентльмена свои предпочтения, однако в любом случае не обойтись без качественной электробритвы.
3-дек-2020, 16:06168

События

В Минске на протестах начались разгоны и задержания
В Минске на протестах начались разгоны и задержания
По состоянию на 13:00 по киевскому времени на протестах в Минске (Беларусь) начались разгоны.
Сегодня, 13:5644
Законы по Донбассу должны двигаться в унисон с нормандским форматом
Законы по Донбассу должны двигаться в унисон с нормандским форматом
Законодательные инициативы, которые касаются ситуации на Донбассе, в Верховной раде должны двигаться в унисон с нормандским форматом и переговорами Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Сегодня, 13:5341
Сокращение расходов на оборону исключил Зеленский
Сокращение расходов на оборону исключил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность сокращения расходов на оборону.
Сегодня, 13:4738
О нежелании ждать новых выборов, чтобы вернуться в Белый дом заявил Трамп
О нежелании ждать новых выборов, чтобы вернуться в Белый дом заявил Трамп
Дональд Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что не хочет ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло в Белом доме.
Сегодня, 11:3764
Атошник рассказал о конфликте с Порошенко в Ровно
Атошник рассказал о конфликте с Порошенко в Ровно
Вчера, 3 декабря, на заседании первой сессии новоизбранного Ровненского городского совета разразился скандал.
Сегодня, 11:23567
Бойкотировать выборы в парламент Венесуэлу призвала оппозиция
Бойкотировать выборы в парламент Венесуэлу призвала оппозиция
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал бойкотировать назначенные на воскресенье, 6 декабря, выборы в Национальную ассамблею (НА) - однопалатный парламент страны.
Сегодня, 11:2166
7 Днів