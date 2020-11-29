О нежелании ждать новых выборов, чтобы вернуться в Белый дом заявил Трамп

Дональд Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что не хочет ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло в Белом доме.

Он в очередной раз не признал поражение на выборах.

Об этом сообщает NBC News.

В ходе своего выступления Трамп в очередной раз заявил о якобы многочисленных случаях нарушений и фальсификаций на выборах.

"Мы также собираемся вернуть власть над Палатой представителей. Потом, в 2024 году, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, мы собираемся снова выиграть Белый дом. Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад", - добавил он.

Трамп вновь раскритиковал губернатора Джорджии Брайана Кемпа, которого до этого призывал созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения итогов выборов, а также обеспечить проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях.