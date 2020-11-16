Законы по Донбассу должны двигаться в унисон с нормандским форматом

Законодательные инициативы, которые касаются ситуации на Донбассе, в Верховной раде должны двигаться в унисон с нормандским форматом и переговорами Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Самих законов для урегулирования конфликта недостаточно.

Об этом во время общения с журналистами заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

По его словам, на сегодня в Раду не обращались по поводу законодательных инициатив, необходимых в рамках работы нормандского формата и ТКГ.

"Мы можем и самостоятельно это делать, написать правильные законы. Но вопрос заключается в том, что это должно все двигаться в унисон. Если Верховная рада будет самостоятельно писать и принимать законы, а это не будет коррелироваться с тем, что на самом деле происходит, теми задачами и позициями, которые отстаивает украинская сторона в рамках мирных переговоров, это будут просто принятые законы. Я уверен, нам надо не это, нам нужен мир и возвращение территорий", - добавил Разумков.