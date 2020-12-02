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На протесты в Молдове вышли сторонники Санду

Сегодня, 6 декабря, проходят масштабные протесты в Молдове, в центре Кишинева вышли тысячи людей с требованием роспуска парламента и досрочных выборов.

На данный момент протесты проходят в формате мирной акции.

Об этом сообщает newsmaker.md.

Сообщается, что тысячи людей вышли на площадь Великого национального собрания с требованием провести досрочные выборы в парламент Молдовы. Участники акции выступают против правительства Иона Кику, а также ситуативной коалиции социалистов, депутатов от партии "Шор" и группы Pentru Moldova. Здание правительства взяли под охрану десятки сотрудников полиции.

На митинге уже выступила избранный президент Майя Санду. Она обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "поджечь страну".

"Игорь Додон обижен за то, что ему в этот раз не удалось обмануть людей, он пытается поджечь страну и сделать жизнь людей еще сложнее. Так он хочет отомстить людям, потому что они не проголосовали за него… Это большинство в спешке принимает законы, нарушая Конституцию и все нормы. Это - законы против граждан. Законы, которые они приняли в последние дни, представляют опасность для безопасности страны", - заявила Санду.

Отдельно она обратилась к русскоязычным гражданам, заявив о том, что коррупция является смертельной угрозой для всех молдаван. Также на митинге выступают другие проевропейские политики.

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Теги: news, новости, Украина, Молдова, Санду, 7dniv, 7dnivinfo  
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