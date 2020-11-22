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События Сегодня, 17:0561
Россиян с Южных Курил к уроженцам Японии приравняли США

Соединенные Штаты Америки в правилах розыгрыша грин-карт на иммиграцию в США считают россиян с Южных Курил уроженцами Японии.

Речь идет о тех, кто родился на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп.

Это следует из инструкции для иммигрантов, опубликованной на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США.

"Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России", - говорится в документе для участников программы Diversity Visa.

Как отмечает японская газета Hokkaido Shimbun, требование к уроженцам Южных Курил указывать Японию в качестве страны происхождения появилось в 2018 году.

МИД России отреагировал на требование и заявил, что Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, по которым острова отошли СССР.

Отметим, территориальный спор России и Японии о принадлежности Южных Курил остается не урегулированным со времен Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких островов Хабомаи, которые вошли в состав СССР после войны. Стороны до сих пор не подписали мирный договор.

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Теги: news, Новости, Украина, Россия, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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