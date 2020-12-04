Шмыгаль заявил что в январе придется вводить жесткий карантин

Кабинет министров будет вынужден ввести жесткий карантин в Украине в январе.

Полный перечень ограничений представят на заседании правительства 9 декабря.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин выходного дня стабилизировал эпидемическую ситуацию и разгрузил медицинскую систему. На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных.

"Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что с местными властями работают над перечнем возможных ограничений. На сегодня они поддерживают запрет или ограничение деятельности:

праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%

музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%

праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%

В то же время местная власть выступает за частичные ограничения на общественном транспорте (перевозка только сидячих пассажиров), в ресторанах (доставка или на вынос) и гостиницах (без зон развлечений и питания).