Более 300 человек задержали на протестах в Минске

Во время протестов в воскресенье, 6 декабря, в Минске задержали более 300 человек.

Против них открыты административные дела.

Об этом сообщает милиция Минска.

Представитель ГУВД отметил, что в различных районах города собрались небольшие группы граждан, которые "обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть".

Всем задержанным, часть из которых уже привлекались за участие в митингах, грозит задержание до 30 суток.

"Таким образом, у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции", - отметили в правоохранительных органах.