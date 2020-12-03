Грузовой корабль Dragon 2 на МКС запустила SpaceX

Компания SpaceX успешно запустила грузовой корабль Dragon 2 для доставки груза на Международную космическую станцию (МКС).

Корабль стартовал с со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

Об этом стало известно во время трансляции запуска.

Dragon 2 вылетел с 2972 кг грузов, из которых 1882 кг в герметичном отсеке. Среди него 364 килограмма различных принадлежностей для экипажа МКС, оборудование для станции, 120 кг оборудования для выхода в открытый космос, 46 кг комплектующих для компьютеров. Также в грузе 24 кг принадлежностей для российских космонавтов.