Водитель такси в Киеве умер за рулем и машина вылетела на тротуар

Вчера вечером, 6 декабря, в Деснянском районе Киева, на проспекте Шухевича, произошло ДТП, которое лишь чудом не привело к многочисленным жертвам.

Об этом передают Вартові.Еспресо.

Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Прямо во время движения авто, сбив несколько столбиков ограждения, вылетело на тротуар и велосипедную дорожку. Неуправляемая машина проехала около 40 метров и прямо перед заездом на АЗС остановилась.

Когда свидетели ДТП подошли к машине, то увидели водителя без сознания. По предварительным данным, мужчина скончался во время движения.