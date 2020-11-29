Число заболевших коронавирусом аномально упало в Украине

По состоянию на утро понедельника, 7 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 641 человека.

Это аномально низкий показатель. Последний раз такое было почти месяц назад - 9 ноября, когда зафиксировали 8 687 случаев

Причина - в количестве тестов: за минувшие сутки сделали только 27 881 ПЦР-исследований. Хотя обычно этот показатель 40-50 тысяч.

Добавим, что вчера, 6 декабря, в стране за сутки было зафиксировано 11 590 новых случаев заражения.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 821 947 человек. Выздоровело за последние 24 часа 5 123 пациента (всего с начала пандемии - 423 704 человека). Умерли за сутки 145 человек (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 13 733 - Ред.). Госпитализированы за сутки 1 037 человек. Среди новых зараженных 390 детей и 284 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 526 человек), Одесской области (662), Киевской области (635), Сумской области (477) и Днепропетровской области (960).