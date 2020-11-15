Коронавирус подтвердили у адвоката Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани заболел коронавирусом.

Юрист принимает участие в судебных тяжбах по поводу предполагаемых нарушений на прошедших выборах президента США.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Он также сделал акцент на том, что вирус попал в США из Китая.

"Руди Джулиани, который неустанно работал над разоблачением самых коррумпированных выборов (безусловно!) в истории США, дал положительный результат на вирус из Китая. Поправляйся скорее, Руди, мы продолжим!", - написал Трамп.