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События Сегодня, 09:2665
Возле спорткомплекса в Николаеве стреляли по подростку

В Николаеве днем 6 декабря произошла стрельба возле спортивного комплекса "Надия". Мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Со слов 43-летнего мужчины, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел после того, как подросток пытался его побить. После этого мужчина применил оружие.

Медработники осмотрели несовершеннолетнего, проникающих ранений на теле парня нет.

В отделе полиции мужчина добровольно отдал полицейским пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.

Подросток в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому у него нет.

Однако, несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Действия, совершенные с использованием оружия в публичном месте, в полиции не считают делом личного обвинения - они были опасны для окружающих.

Изъятый пистолет направлен на экспертизу. Полиция будет проверять законность получения разрешения на оружие. Продолжается досудебное следствие.

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Теги: news, новости, Украина, Стрельба, травмат, Николаев, 7dniv, 7dnivinfo  
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