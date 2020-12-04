КСУ поставил Украину на край пропасти в вопросе безвиза, но это позади - Кулеба

Конституционный суд своим решением поставил Украину на край пропасти в вопросе безвизового режима с Европейским союзом.

Однако наша страна уже отошла от края этой пропасти.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"В день провозглашения решения Конституционного суда КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью", - отметил Кулеба.

Однако это уже позади благодаря ряду решений руководства страны.

"Благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти. Но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза", - сказал глава МИД.

Он отметил, что Украина ранее передала национальный доклад относительно выполнения условий по либерализации визового режима.

"Сейчас ждем реакции партнеров. Но даже их возможная констатация, которой, я уверен, удастся избежать, не была бы потерей безвиза, потому что решение о лишении безвиза - это политическое решение. Могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария", - заявил Кулеба.

Напомним, в начале ноября замруководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что по состоянию на сейчас угрозы безвизовому режиму с ЕС нет. Вопрос, который возник после решения КСУ по декларированию, был снят.