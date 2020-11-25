Метеорологическая зима пришла в Киев

Среднесуточная температура воздуха в Киеве в последний день осени, 30 ноября, опустилась до 1,0 градусов мороза.

Стойкое снижение температуры ниже 0 градусов свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, зима пришла почти в срок, на четыре дня позже климатической нормы.

По прогнозам Укргидрометцентра, отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

Данные наблюдений показывают, что раньше всего в Киев зима приходила 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позднее всего - 29 декабря в 2015 году.

Как напоминают климатологи, в прошлом году в Киеве так и не зафиксировали начало метеорологической зимы, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.