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События Сегодня, 15:0448
О контактах с "влиятельными людьми" в Кремле заявили У Тихановской

Штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской вступал в неофициальный контакт с российским Кремлем.

Переговоры проходили с людьми, которые могут "повлиять на принятие решений".

Об этом в интервью TUT.BY заявил старший политический советник Александр Добровольский.

По его словам, были неофициальные контакты с Кремлем, с не самым высоким уровнем.

"И мы предпринимали шаги, и другие люди предпринимали шаги. Это было на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, но никаких значимых результатов не было. Некоторые сказали: "Мы вам сочувствуем, но участвовать не можем", - заявил Добровольский.

Он также уточнил, что контакты были с людьми, которые "могут донести информацию, посоветовать или повлиять".

"Но на уровень принятия решений по крайней мере мне неизвестно, чтобы кто-то выходил", - добавил советник.

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Теги: news, новости, Украина, Тихановская, 7dniv, 7dnivinfo  
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