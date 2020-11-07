 

На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал

События Сегодня, 17:4673
На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал

Новогодняя зрада. Как под Киевом делали елочные игрушки для армии России.

Пошли возмущения различных "активистов", а в соцсетях уже раздаются требования сжечь предприятие. Однако проблема, конечно, гораздо глубже "зрады", которую сейчас разгоняют.

С одной стороны, прецеденты работы с Россией создало само украинское руководство – взять хотя бы экс-президента Порошенко, который до последнего не закрывал свой завод "Рошен" в Липецке. 

С другой – украинскому бизнесу нужна Россия как рынок сбыта. И он пытается его удержать любыми силами. 

"Страна" разбиралась в этой истории

Армия России под Киевом

Вчера на своей страничке в Фейсбуке пользователь Сергей Савченко опубликовал видео. "Все, что нужно знать о Клавдиевской фабрике елочных украшений", – подписал он ролик. 

На ролике видно, как Савченко заходит в мастерскую и начинает ругаться матом, увидев содержимое ящиков. "Такое делать можно? Это просто п...ц какой-то", – говорит автор видео.

В ящиках лежат белые елочные игрушки с красной звездой на них. На замечания работников фабрики, что фотографировать нельзя, экскурсовод не реагирует.

Позже Савченко опубликовал еще одно видео, на котором заявил, что надпись на игрушках – "Армия России". То, что было на изделиях, действительно похоже на логотип российских вооруженных сил.

На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал

Также там произошел конфликт с охраной, после которого экскурсовод и сопровождавшие его люди (судя по его словам – экскурсанты) уехали.

Конфликт случился потому, что экскурсию привезли поздно и, вопреки запрету, она вела видео- и фотосъемку. Но не исключено, что авторы видео заранее знали, что и где снимать. 

Свою версию визита озвучили "Стране" сотрудники фабрики елочных игрушек. 

"Пришли четыре человека, заказали экскурсию. Все было обычно, как всегда. Мы повели в цех, где работают художники, но мы не разрешаем там снимать, чтобы не нарушать авторские права заказчика. Они зашли, начали снимать. Когда им сделали замечание, в ответ посыпались оскорбления, хейт, угрозы. А когда увидели игрушки с российской символикой, вообще начали разгонять зраду, наезжать на художников, экскурсовода, пытались задираться к охраннику. Это ненормально. Порошенко торговал направо и налево своими конфетами, газ русский, гречка русская, но никто не бегает по супермаркету и не кричит о зраде", – рассказал работник предприятия.

То есть весьма вероятно, что акция была спланированная и экскурсанты заранее знали, что искать. 

Что происходит на фабрике после скандала

На обвинения отреагировал учредитель Клавдиевской фабрики Павел Гукасов. Он опубликовал длинный пост, в котором признал, что его предприятие ведет поставки в Россию. Правда, название этой страны Гукасов почему-то пишет с маленькой буквы (видимо, чтоб показать "патриотам", что он тоже не любит Россию). 

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была российская федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка", – заявил владелец предприятия.

При этом Гукасов пишет, что все эти заказы шли на фабрику без его ведома. И только история с армией России позволила пролить свет на "проблему". 

"Экономический кризис и введение карантинных мероприятий привели к сокращению экскурсионного потока, поставили вопрос о дальнейшем существовании фабрики, поэтому развитие новых проектов заняло основной ресурс моего времени, и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания.

Из-за того, что сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, они начали его исполнение без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отказе от производства данного заказа", – проинформировал глава правления и заверил, что спорные игрушки уже уничтожены. А также попросил прощения за инцидент.

На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал

Несмотря на попытку оправдаться, в комментариях к посту Гукасова откровенно захейтили. Некоторые даже предложили сжечь предприятие, а персонал отправить копать окопы на Донбасс.

На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал

Призывы к сожжению уже обсуждают работники предприятия. 

"Утром угрожали, что сожгут фабрику. А я всю жизнь работаю здесь. Я довольна зарплатой, как и многие сотрудники. Мы же не оружие изготовляем, это новогодние игрушки. Нашли просто терпил. Пусть идут на Петра Порошенко своего наедут, а не на обычных рабочих", – заявила нам одна из сотрудниц.

"Наша фабрика поставляет игрушки многим странам. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормально", – заявила нам девушка-мастер, которая представилась Анной.

В субботу на территории предприятия собралось много журналистов и "активистов", которые пришли выразить свои претензии. Днем туда заглянули атошники, которые начали высказывать претензии. Директор в итоге заявил: "Лучше я оттуда (с российского рынка. – Ред.) возьму деньги и буду здесь платить налоги". Правда, такая логика у атошников понимания не встретила.

На видео, опубликованном одним из СМИ, видно, как глава правления Гукасов объясняет журналистам, что руководство об этом заказе не знало. В ответ кто-то начал кричать "Це неправда!".

Но фабрика работает в штатном режиме, проводят экскурсии. При этом у проходной дежурит полиция, которая следит за порядком.

На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал

На предприятии уже побывали следователи МВД и забрали осколки 75-ти разбитых украшений с символикой РФ. Также приезжала СБУ, сообщил журналистам Гукасов. 

Клавдиевская фабрика и Россия

Это предприятие широко известно в Украине и за ее пределами. Фабрика основана еще в 1948 году – то есть через три года после окончания Второй мировой войны. Сейчас оно является одним из крупнейших производителей елочных игрушек Восточной Европы.

 На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал

Главное преимущество фабрики – ручная работа. Здесь трудятся художники, которые расписывают каждую игрушку. Поэтому предприятие уже давно превратилось в своеобразную мастерскую, куда возят экскурсии школьников со всей Киевской области, да и соседних.

На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал

При этом долгие годы руководство фабрики жаловалось, что еле выживают из-за конкуренции более дешевых игрушек из Китая. Но благодаря туристическим возможностям удавалось сводить концы с концами. Однако и это направление частично подкосил карантин. 

В этом контексте российский рынок выглядит не просто важным для фабрики, но определяющим. 

В 2016 году совладелец предприятия Олег Гукасов – брат председателя правления – открыл филиал в России. Об этом свидетельствуют данные российских реестров. Зарегистрирован офис в Москве, недалеко от парка "Сокольники".

На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал

Производства, судя по всему, там нет – речь, видимо, об офисе по приему заказов и складе, поскольку зарегистрированы только два работника.

При этом, судя по публикуемым в России данным, бизнес в Москве идет. За 2016 год компания заработала почти три миллиона рублей (учитывая сезонность бизнеса, это можно считать не за весь год, а за месяц-два). 

Российский филиал Клавдиевской фабрики участвовал и в тендерных закупках. В российских открытых базах данных есть поставки для государственного летного института имени Громова в Москве на 145 тысяч рублей. Это цена за 600 игрушек с логотипом института. 

Работает и российский сайт фабрики, где для заказчиков указан московский номер.

На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал

То есть фабрика с переменным успехом все последние годы ведет поставки в Россию. Да и сам глава правления в своем извиняющемся посте не говорит, что закроет российский филиал или откажется от других заказов из РФ (если они не связаны с российской армией).

Это значит, что рынок соседней страны для фабрики очень важен. 

Как рассказали "Стране" местные жители, на заводе елочных игрушек даже есть отдельное помещение, где рисуют изделия для России.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, фабрика, игрушки, скандал, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Атошник рассказал о конфликте с Порошенко в Ровно
Атошник рассказал о конфликте с Порошенко в Ровно
Вчера, 11:23
В украинских соцсетях 84% сообщений на русском языке - исследование
В украинских соцсетях 84% сообщений на русском языке - исследование
7-ноя-2020, 09:28
Популярные производители дверей
Популярные производители дверей
22-окт-2020, 13:59
Путин ответил на просьбу Медведчука снятием санкций с трёх украинских заводов
Путин ответил на просьбу Медведчука снятием санкций с трёх украинских заводов
14-окт-2020, 17:24
Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только
Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только
12-окт-2020, 15:57

Последние новости

21:42
События
Закон который отсрочил кассовые аппараты для ФОПов подписал президент
21:40
События
Поддержку бизнеса на карантине одобрил Зеленский
21:35
Политика
Украина поприветствовала принятие резолюции по Крыму
21:16
Политика
Комитет Рады поддержал закон об запрете пластиковых пакетов
18:03
События
Детали вакцинации от COVID-19 в Украине раскрыл ЦОЗ
18:01
События
Что известно о деле по взятке экс-премьеру от застройщика Микитася
17:55
События
Мэр Чернигова заговорил в горсовете на жаргоне
17:46
События
На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал
16:26
Политика
Перемирие на Донбассе обсудили Путин и Меркель
16:25
Политика
Сегодня в Раду могут внести закон о продлении особого статуса ОРДЛО
15:19
События
В Кабмине назвали причины снижения заболеваемости COVID-19
15:04
События
О контактах с "влиятельными людьми" в Кремле заявили У Тихановской
15:01
События
COVID-19 заболел Садовой
12:23
Политика
Третий пакет санкций против Беларуси на следующей неделе подготовит ЕС
12:20
События
Метеорологическая зима пришла в Киев
12:18
События
КСУ поставил Украину на край пропасти в вопросе безвиза, но это позади - Кулеба
12:16
События
Новый механизм санкций за нарушения прав человека одобрил совет ЕС
12:13
Политика
Кулеба заявил что он пока против любых санкций против Беларуси
09:49
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (07.12.20)
09:45
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 7 декабря

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 декабря 20206625
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 декабря 20206097
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 декабря 20205247
Атошник рассказал о конфликте с Порошенко в Ровно2810
В обратном направлении развернулся трубоукладчик "Северного потока-2"608
В Кабмине назвали причины снижения заболеваемости COVID-19573
50% населения в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса в Украине194

Досуг

Как зарегистрировать штрихкод
Как зарегистрировать штрихкод
Компания Hotprint предлагает такую услугу, как печать штрихкодов. Это один из самых важных элементов для оформления продукции.
Сегодня, 17:3261
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Сейчас шопинг доступен не только в физических магазинах, но и в режиме онлайн: достаточно взять свой ноутбук или смартфон, открыть поисковик – миллионы товарных предложений, в том числе и сантехника, доступны для заказа.
Сегодня, 15:3683
Как украсить стол на день рождения ребенка
Как украсить стол на день рождения ребенка
У каждых родителей наступает такое время, когда становится актуальным вопрос о том, как оформить стол на день рождения ребенка. Очень хочется все сделать красиво, чтобы он был сервированный по всем правилам.
Сегодня, 11:5579
Отечественные инсектициды с эффективным действием
Отечественные инсектициды с эффективным действием
Посевы любых культурных растений нужно защищать от негативного влияния со стороны вредителей. Некоторые насекомые приносят большой ущерб культурам, что снижает количество их урожая и приводит к немалым убыткам.
Вчера, 21:21117
Сорта гороха европейских селекций по умеренной стоимости
Сорта гороха европейских селекций по умеренной стоимости
Среди растений неприхотливых к условиям выращивания выделяют горох. Посевы этой культуры занимают большие площади земли в Украине, поскольку ее плоды активно используются в кулинарных целях.
Вчера, 20:13115
Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
Канализационная система присутствует в каждом жилом, офисном, рабочем объекте. По истечению ее использования, могут образовываться засоры, которые становятся причиной остановки ее функционирования. Это ухудшает ее технические характеристики и может привести к поломке трубопровода.
4-дек-2020, 23:10228

События

Закон который отсрочил кассовые аппараты для ФОПов подписал президент
Закон который отсрочил кассовые аппараты для ФОПов подписал президент
Введение кассовых аппаратов (РРО) для физических лиц предпринимателей (ФОП) отсрочили до 1 января 2022 года
Сегодня, 21:4236
Поддержку бизнеса на карантине одобрил Зеленский
Поддержку бизнеса на карантине одобрил Зеленский
Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о поддержке бизнеса во время действия карантина в Украине.
Сегодня, 21:4036
Детали вакцинации от COVID-19 в Украине раскрыл ЦОЗ
Детали вакцинации от COVID-19 в Украине раскрыл ЦОЗ
Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в три этапа.
Сегодня, 18:0365
Что известно о деле по взятке экс-премьеру от застройщика Микитася
Что известно о деле по взятке экс-премьеру от застройщика Микитася
Сегодня бывший премьер Владимир Гройсман оказался в центре скандала. Судя по документам, которые попали в СМИ, по нему расследуется уголовное дело в НАБУ.
Сегодня, 18:0155
Мэр Чернигова заговорил в горсовете на жаргоне
Мэр Чернигова заговорил в горсовете на жаргоне
В Чернигове местный мэр Владислав Атрошенко по итогам выборов сохранил за собой пост и смог провести в горсовет самую большую фракцию.
Сегодня, 17:5562
На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал
На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал
Новогодняя зрада. Как под Киевом делали елочные игрушки для армии России.
Сегодня, 17:4677
7 Днів