Мэр Чернигова заговорил в горсовете на жаргоне

В Чернигове местный мэр Владислав Атрошенко по итогам выборов сохранил за собой пост и смог провести в горсовет самую большую фракцию.

Он заявил, что пройденный им жизненный путь позволяет одинаково общаться как с представителями власти, так и с криминалитетом.

Об этом он сказал сегодня, 7 декабря, обращаясь к депутатам местного горсовета. Видео опубликовали в социальной сети Twitter.

"Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить - предъявите вы мне что-то", - заявил мэр Чернигова.