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События Сегодня, 18:0154
Что известно о деле по взятке экс-премьеру от застройщика Микитася

Сегодня бывший премьер Владимир Гройсман оказался в центре скандала. Судя по документам, которые попали в СМИ, по нему расследуется уголовное дело в НАБУ. Речь о взятке за назначение президента в госкомпанию "Укрбуд".

Взятка, по данным уголовного дела, состояла из помещений элитного киевского ЖК "Аристократ" - с офисными помещениями и машиноместами.

При этом, судя по всему, показания против Гройсмана дал бывший совладелец "Укрбуда" - скандальный застройщик Максим Микитась (он, собственно, по версии следствия, и давал взятку).

Микитася на днях выпустили из СИЗО под домашний арест. После того, как он дал показания еще и против врага директора НАБУ Артема Сытника - заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. 

Но, в отличие от Татарова, по поводу дела которого НАБУ даже официальное заявление выпустило, относительно дела Гройсмана антикоррупционеры ничего не говорят. А общественность об этом узнала из утечек в СМИ.

Хотя дело экс-премьера намного более масштабное и резонансное, чем по Татарову. 

"Страна" разбиралась в ситуации.  

Что говорится о взятке Гройсману в решении суда

В нашем распоряжении оказались решения Высшего антикоррупционного суда по делу Микитася. Они санкционируют обыски в помещениях "Укрбуда" по разным адресам - на улицах Богдановская и Сверстюка.

Решения датированы 26 ноября. 

Цель обысков, как заявляется в мотивировочной части обоих документов, - найти доказательства сговора Максима Микитася и премьер-министра Владимира Гройсмана. 

Следствие утверждает, что в один из дней с 9 по 13 сентября 2017 года прошла встреча Микитася, который тогда был народным депутатом, и премьера в переговорном помещении Кабмина. На ней нардеп пообещал главе правительства взятку - имущественные права на офисы в элитном ЖК "Аристократ", который строился компанией "Укрбуд-Девелопмент".

Что известно о деле по взятке экс-премьеру от застройщика Микитася

По данным следствия, Микитась пообещал Гройсману продать эти помещения с огромной скидкой - за два миллиона долларов, тогда как рыночная цена за две тысячи квадратных метров, о которых шла речь в переговорной Кабмина, - минимум шесть. 

Сделку оформили через несколько месяцев - 18 декабря. Офисы, а также машино- и мотоместа были оформлены на винницкого предпринимателя Юрия Гижко. Как считает следствие, по факту они передавались под контроль премьера. Фактически, считает следствие, Гройсман "сэкономил" более 75 миллионов гривен. Что НАБУ и рассматривает как итоговую сумму взятки. 

От премьера Микитась хотел назначения его человека главой "Укрбуда" (это государственная компания, и ее руководителя выбирает правительство). 13 сентября Кабмин сделал президентом компании Александра Лятамбора. 

Уточним, что, согласно решениям ВАКС, Гройсман по этому делу подозреваемым не является. 

Микитась продолжает "петь"

Судя по всему, история с Гройсманом возникла после признательных показаний застройщика Микитася. Позавчера он внезапно вышел из СИЗО, где томился еще с весны. 

Экс-нардепа с прошлой осени подозревают в хищениях денег МВД на постройке того самого ЖК "Аристократ", в котором, по версии НАБУ, получил офисные помещения человек бывшего премьера.

Элитный комплекс "Аристократ" компания "Укрбуд" возводила на территории воинской части Нацгвардии. И за это должна была после постройки отплатить ведомству квартирами. Но по итогу рассчиталась более дешевым жильем, а разницу не вернула. Поделив ее, судя по всему, с руководством Нацгвардии.

Дело это тянется уже более года.

Но буквально на днях оно существенно активизировалось. НАБУ попыталось выдвинуть подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Он оказывал юридические и адвокатские услуги "Укрбуду" во время истории с квартирами Нацгвардии.

Татаров все обвинения в свой адрес отвергает и заявляет, что НАБУ мстит ему за политическую позицию - за несколько дней до попытки вручить подозрение заместитель Ермака раскритиковал главу ведомства Артема Сытника и призвал к его отставке. 

Интересно, что именно после этих событий Максиму Микитасю ВАКС изменил меру пресечения с изолятора на домашний арест. Формальным поводом стал тот факт, что бывший застройщик вернул в бюджет 50 из 80 миллионов по делу о квартирах для НГУ.

Фактически же налицо была политическая сделка Микитася с НАБУ. Экс-нардеп, судя по всему, начал активно давать показания на тех, кого можно считать оппонентами лично директора Бюро Артема Сытника или дружественных ему структур - "соросят" и западных посольств.

Впрочем, в их число Владимир Гройсман никогда не входил. 

Почему Гройсман?

На этот счет есть две версии. Первая - от сторонников и представителей самого бывшего премьера.

Они считают, что кампанию против политика развязали из-за его якобы высоких рейтингов, которые на этой неделе опубликовало агентство "Рейтинг" (там Гройсман внезапно оказался третьим по доверию политиком в стране после Зеленского и Кличко). 

"Официально заявляю, что Владимир Гройсман не имеет никакого отношения к любым коррупционных деяниям, а информация по этому поводу - абсолютная ложь.

Учитывая же то, что позавчера были обнародованы очередные рейтинги, которые показывают, что доверие украинцев к Владимиру Гройсману росло последние полгода и составляет уже 31%, появление ложной информации, призванной его скомпрометировать - не что иное, как начало грязной политической кампании", - заявил спикер бывшего премьера Василий Рябчук.

Что известно о деле по взятке экс-премьеру от застройщика Микитася

О том же говорит и соратник Гройсмана, экс-министр соцполитики Андрей Рева. 

"Показательно, что закрытую информацию ВАКС слили в СМИ сразу после того, как агентство "Рейтинг" опубликовало результаты своего социологического исследования, согласно которому Гройсман имеет третий результат среди известных политических фигур по уровню доверия избирателей после Зеленского и Кличко. "Совпадение? Не думаю", - заявил Рева "Стране". 

Впрочем, вряд ли стоит переоценивать цитированные сторонниками Гройсмана соцопросы.

Третье место бывшего премьера зафиксировала пока только одна социологическая группа, остальные же подобных аномалий не видят. В реальности поддержка партий Гройсмана и Кличко колеблется в районе 1-2%. Так же как и их президентские рейтинги.

Хотя, на уровне отдельно взятого региона - Винницкой области - партия Гройсмана добилась впечатляющего успеха, взяв под контроль и облсовет, и горсовет Винницы. Да еще и мэра провела. Но это, повторимся, всего одна область.

Показательно, что в этой истории молчит НАБУ, которое в случае с Татаровым активно качало тему, а сейчас официально ничего не комментирует. Налицо нежелание Сытника педалировать тему Гройсмана. 

Поэтому, скорее всего, утечку организовали какие-то третьи силы, у которых персональный зуб на бывшего премьера. Недругов у него немало - взять хотя бы Порошенко, которого Гройсман отказался поддерживать на прошлогодних выборах, а сейчас является его конкурентом в борьбе за электорат в Центральной Украине. На последних местных выборах Гройсман в буквальном смысле "деклассировал" партию экс-президента в родной ему Виннице. 

Ну а молчание НАБУ в данном случае очень показательно. Хотя, казалось бы, как раз об этом случае (а не о куда менее резонансном деле Татарова) и нужно было говорить в первую очередь. 

Тем более что для Гройсмана наверняка уже не являлось тайной, что Микитась дал против него показания. 

"По делу Гройсмана две странности, - говорит "Стране" источник в правоохранительных органах. - Первая - что о нем НАБУ ничего не говорит. Хотя это, пожалуй, самое сенсационное дело за последнее время. Вторая - что Микитася выпустили на волю. Хотя, по науке, нужно его было дожимать по показаниям и на Гройсмана (там потенциально много эпизодов), и на Кличко, и на других высокопоставленных чиновников. Но, как только Микитась дал нужные Сытнику показания против Татарова, его отпустили. И неизвестно, будут ли теперь еще от него какие-то показания. И это ставит под большой вопрос вообще желание НАБУ реально расследовать дело по Гройсману. Да, были следственные действия, обыски и так далее. Но где подозрение Гройсману и его людям? Правда, сейчас, после резонанса, по-тихому его спустить или продать уже не получится. Придется что-то придумывать, что-то делать и что-то заявлять".

Впрочем, собеседник "Страны" в депутатском корпусе полагает, что дело против Гройсмана, может быть "приветом" от Порошенко. "С кем сейчас наиболее жестко конкурирует Гройсман на политическом поле? С Порошенко и его партией. А у руководства НАБУ с экс-президентом давние отношения. Также как и у Микитася. Не исключено, что именно поэтому из всех своих подельников в прошлой власти Микитась вспомнил почему-то только о Гройсмане", - говорит источник.

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Теги: news, новости, Украина, Гройсман, Микитась, 7dniv, 7dnivinfo  
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