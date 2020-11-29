В сеть слили разговор лидеров Армении и Беларуси на тему Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал Армении 5 млрд долларов за передачу Нагорного Карабаха.

Об этом свидетельствует слитая в интернет запись разговора лидеров Армении и Беларуси на саммите ОДКБ осенью 2016 года в Ереване.

Подлинность записи уже подтвердил офис бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, передает armeniasputnik.

Сообщается, что один из телеграм-каналов опубликовал запись, где президент Беларуси Александр Лукашенко и тогдашний президент Армении Серж Саргсян обсуждают будущее Нагорного Карабаха. Последний заявил, что не понимает, почему должен просто так отдать регион.

"Как просто так? Он (Алиев, - ред.) заплатит, он тебе предлагал на первом этапе 5 млрд", - заявил Лукашенко.

В ответ на это Саргсян заявил, что даст Алиеву 6 млрд долларов за отказ от территориальных претензий. Кроме того, он отметил, что не может сдать районы, поскольку они были завоеваны кровью пяти тысяч армянских воинов.

У Саргсяна подтвердили подлинность записи и недоумевают, как она оказалась в интернете. Это была непубличная беседа президентов на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 14 октября 2016 года.