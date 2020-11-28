Брошенную недвижимость в Крыму пригрозили "национализировать"

Оккупационные власти Крыма могут "национализировать" недвижимость, которую оставили владельцы.

Бесхозное имущество передадут в муниципальную собственность по инициативе оккупационных администраций.

Об этом заявил так называемый "замглавы комитета по регистрации и кадастру" Алексей Костин, передает "РИА Новости".

По его словам, брошенное имущество могут признать муниципальным через год после постановки объекта на соответствующий учет.

"Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество", - отметил Костин.

Также сообщается, что оккупационная администрация района или города должна подать документы с подтверждением того, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее.