Суд разрешил задержать российского вице-адмирала

Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ России - руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева.

Он подозревается в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе осенью 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

В нем говорится, что Служба безопасности Украины заочно сообщила российскому вице-адмиралу о преступлении еще 27 ноября 2018 года. Этот документ был направлен по почте в ФСБ России.

"На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места нахождения подозреваемого", - говорится в материалах суда.

Медведев также объявлен в розыск. В конце ноября текущего года правоохранители обратились в суд с просьбой предоставить разрешение на задержание подозреваемого. Суд это ходатайство удовлетворил, решение обжалованию не подлежит.