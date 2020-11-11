В Ереване протестует оппозиция

В столице Армении Ереване начались акции протеста.

Активисты перекрывают дороги, начались задержания.

Об этом сообщает издание news.am и "Спутник Армении".

Во вторник, 8 декабря, в 12:00 истек срок, который оппозиция предоставила главе кабмина Армении Николу Пашиняну для ухода в отставку.

Указано, что протестующие перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьера.

Отмечается, что часть активистов дошла до здания правительства, скандируя "Армения без Никола" и "Никол - предатель". Правоохранители задержали несколько человек на центральном проспекте Маштоца, оттесняя протестующих с других улиц.