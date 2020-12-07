Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад.

Однако могут привлекать и стационарные пункты прививки.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

По его словам, основной сценарий будет реализовываться за счет мобильных бригад.

"В среднем мобильные бригады при максимальном привлечении смогут вакцинировать около 800 000 человек в месяц. Если будем привлекать стационарные пункты прививки или кабинеты прививки, то до миллиона прививок ежемесячно. Это плюс миллион", - отметил Кузин.

Таким образом, в Украине смогут вакцинировать до 2 млн человек ежемесячно.