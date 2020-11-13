 

Будущей главе ОБСЕ о "красных линиях" по Донбассу напомнила Украина

События Вчера, 21:3057
Будущей главе ОБСЕ о "красных линиях" по Донбассу напомнила Украина

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с послом Швеции Тобиасом Тибергом.

Обсудили ситуацию с безопасностью перед председательством Швеции в ОБСЕ, которое начнется 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

Данилов напомнил представителю Швеции позицию Украины относительно минских договоренностей, а именно - Россия должна вывести войска с оккупированных территорий и вернуть Украине контроль над границей. Украина готова на компромиссы, по словам Данилова, но никогда не перейдет "красные линии".

"Мы вместе с международными партнерами стремимся совместными усилиями прекратить войну", - подчеркнул он.

Тиберг, со своей стороны, пообещал, что Украина будет одним из приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ. Посол пообещал, что Швеция сделает все, чтобы защитить независимость и целостность институтов ОБСЕ.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Данилов, ОБСЕ, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Среди приоритетов ОБСЕ в 2021 году будут Крым и Донбасс
Среди приоритетов ОБСЕ в 2021 году будут Крым и Донбасс
13-ноя-2020, 20:57
Демилитаризировать Донбасс для проведения там выборов в 2021 году предлагает Украина
Демилитаризировать Донбасс для проведения там выборов в 2021 году предлагает Украина
5-ноя-2020, 11:04
Судей КСУ уйти в отставку призвал Данилов
Судей КСУ уйти в отставку призвал Данилов
3-ноя-2020, 22:11
Центр противодействия гибридным угрозам хотят создать в СНБО
Центр противодействия гибридным угрозам хотят создать в СНБО
30-окт-2020, 15:04
Войска в Беларусь после 1 ноября может ввести Россия
Войска в Беларусь после 1 ноября может ввести Россия
23-окт-2020, 17:30

Последние новости

Вчера, 2020-12-08
21:45
События
Ограничения в метро при локдауне будут вводить в последнюю очередь
21:30
События
Будущей главе ОБСЕ о "красных линиях" по Донбассу напомнила Украина
19:09
События
Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад
17:01
События
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от COVID-19 в аптеках Украины
16:59
События
Китай и Непал объявили точную высоту горы Эверест
16:58
События
Украина может пойти в суд ООН из-за катастрофы МАУ
16:56
События
В Ереване протестует оппозиция
16:54
События
Суд разрешил задержать российского вице-адмирала
15:14
Политика
Скандальный закон о локализации рекомендуют принять Раде
15:12
События
Эффективность в 97% показала вакцина от COVID индонезийской Bio Farma
13:51
События
Брошенную недвижимость в Крыму пригрозили "национализировать"
13:42
События
В сеть слили разговор лидеров Армении и Беларуси на тему Нагорного Карабаха
13:29
Политика
Минюст заявил что вопрос о назначении нового директора НАБУ неактуален
11:15
Политика
«Европейская солидарность» протягивает в секретари Ужгородского горсовета одиозного дерибанщика
10:56
События
Против принудительной вакцинации от COVID-19 выступили в ВОЗ
10:17
События
Мирную передачу власти Байдену пообещал Белый дом
10:11
События
1 млн евро на поддержку реформ в Украине выделит Германия
08:52
События
Почти 30 млрд гривен за коммуналку с начала года заплатили украинцы
08:49
События
Байдена в Джорджии повторно утвердили победителем выборов
08:48
События
В Харьков к концу декабря планирует вернуться Кернес

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 декабря 20206875
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 декабря 20206688
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 декабря 20205302
Атошник рассказал о конфликте с Порошенко в Ровно3038
В Кабмине назвали причины снижения заболеваемости COVID-191379
В обратном направлении развернулся трубоукладчик "Северного потока-2"812
Кравчук заявил что Украина может предложить отключить РФ от международной платежной системы210

Досуг

Светодиодные ленты: особенности и преимущества
Светодиодные ленты: особенности и преимущества
Светодиодная лента представляет собой искусственный источник света в виде узкой гибкой ленты со светодиодами. Такую ленту используют в разных сферах деятельности. Она может быть в качестве основного или дополнительного источника света.
Вчера, 21:2450
Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок
Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок
Приобретение товаров в интернет-магазинах становится все более популярным. В первую очередь это связано с естественным развитием технологий — на дворе все таки двадцать первый век. Но и события 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, тоже внесли в это огромную лепту.
Вчера, 19:1166
ТОП компрессоров. Итоги 2020 года
ТОП компрессоров. Итоги 2020 года
Компрессор – устройство для сжатия воздуха. Принцип их работы довольно простой: агрегаты уменьшают объем воздушных масс, и эти массы помещаются в специальные резервуары.
Вчера, 16:2279
Как зарегистрировать штрихкод
Как зарегистрировать штрихкод
Компания Hotprint предлагает такую услугу, как печать штрихкодов. Это один из самых важных элементов для оформления продукции.
7-дек-2020, 17:32126
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Сейчас шопинг доступен не только в физических магазинах, но и в режиме онлайн: достаточно взять свой ноутбук или смартфон, открыть поисковик – миллионы товарных предложений, в том числе и сантехника, доступны для заказа.
7-дек-2020, 15:36143
Как украсить стол на день рождения ребенка
Как украсить стол на день рождения ребенка
У каждых родителей наступает такое время, когда становится актуальным вопрос о том, как оформить стол на день рождения ребенка. Очень хочется все сделать красиво, чтобы он был сервированный по всем правилам.
7-дек-2020, 11:55121

События

Ограничения в метро при локдауне будут вводить в последнюю очередь
Ограничения в метро при локдауне будут вводить в последнюю очередь
В случае введения жесткого карантина в Украине в первую очередь будут ограничивать работу маршрутных такси.
Вчера, 21:4561
Будущей главе ОБСЕ о "красных линиях" по Донбассу напомнила Украина
Будущей главе ОБСЕ о "красных линиях" по Донбассу напомнила Украина
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с послом Швеции Тобиасом Тибергом.
Вчера, 21:3058
Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад
Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад
Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад.
Вчера, 19:0960
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от COVID-19 в аптеках Украины
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от COVID-19 в аптеках Украины
Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин назвал сроки широкого доступа к вакцине от коронавируса в Украине.
Вчера, 17:01156
Китай и Непал объявили точную высоту горы Эверест
Китай и Непал объявили точную высоту горы Эверест
Высота самой высокой горы в мире составляет 8 848,86 метров.
Вчера, 16:5972
Украина может пойти в суд ООН из-за катастрофы МАУ
Украина может пойти в суд ООН из-за катастрофы МАУ
Украина может пойти в суд ООН в связи с катастрофой МАУ в случае, если переговорный процесс зайдет в тупик.
Вчера, 16:5874
7 Днів