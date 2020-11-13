Будущей главе ОБСЕ о "красных линиях" по Донбассу напомнила Украина

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с послом Швеции Тобиасом Тибергом.

Обсудили ситуацию с безопасностью перед председательством Швеции в ОБСЕ, которое начнется 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

Данилов напомнил представителю Швеции позицию Украины относительно минских договоренностей, а именно - Россия должна вывести войска с оккупированных территорий и вернуть Украине контроль над границей. Украина готова на компромиссы, по словам Данилова, но никогда не перейдет "красные линии".

"Мы вместе с международными партнерами стремимся совместными усилиями прекратить войну", - подчеркнул он.

Тиберг, со своей стороны, пообещал, что Украина будет одним из приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ. Посол пообещал, что Швеция сделает все, чтобы защитить независимость и целостность институтов ОБСЕ.