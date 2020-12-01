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События Вчера, 21:4561
Ограничения в метро при локдауне будут вводить в последнюю очередь

В случае введения жесткого карантина в Украине в первую очередь будут ограничивать работу маршрутных такси.

Метро ограничат в последнюю очередь.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Громадського радіо".

По словам Рубана, метро на последнем месте в списке ограничений, ведь имеет хорошую вентиляцию и контроль за ношением масок, что предотвращает распространение коронавирус.

"При несоблюдении противоэпидемических мер больше всего рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее идут обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт", - пояснил он.

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Теги: news, новости, Украина, Локдаун, метро, 7dniv, 7dnivinfo  
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