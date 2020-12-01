Ограничения в метро при локдауне будут вводить в последнюю очередь

В случае введения жесткого карантина в Украине в первую очередь будут ограничивать работу маршрутных такси.
Метро ограничат в последнюю очередь.
Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Громадського радіо".
По словам Рубана, метро на последнем месте в списке ограничений, ведь имеет хорошую вентиляцию и контроль за ношением масок, что предотвращает распространение коронавирус.
"При несоблюдении противоэпидемических мер больше всего рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее идут обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт", - пояснил он.