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События Сегодня, 13:2279
Рассмотрения в Израиле иска к Коломойскому на 600 млн долларов добился ПриватБанк

Окружной суд г. Тель-Авив (Израиль) решил, что иск ПриватБанка против его бывших собственников и других ответчиков на 600 млн долларов будет рассмотрен в полном объеме.

Суд отклонил ходатайство Israel Discount Bank.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Как отмечается в сообщении, в декабре 2019 года ПриватБанк подал иск в Окружной суд г. Тель-Авив, Израиль, касательно схемы присвоения средств в размере не менее 600 млн долларов, которые были незаконно выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в одном из крупнейших банков Израиля - Israel Discount Bank.

ПриватБанк обратился к Israel Discount Bank с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием Israel Discount Bank незаконному присвоению денежных средств ПриватБанка.

Однако Israel Discount Bank подал ходатайство об отклонении иска или приостановления его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным ПриватБанком в Англии и США.

"ПриватБанк доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу, отклонив ходатайство Israel Discount Bank", - говорится в сообщении ПриватБанка.

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