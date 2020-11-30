Выделить партию вакцины от COVID-19 Украина просит Канаду

Украина обратилась за помощью к Канаде в получении партии вакцины от COVID-19.

Известно, что эта страна закупила такое количество вакцины, которое позволить пять раз вакцинировать все население.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины по итогам встречи замминистра Евгения Енина с послом Канады Ларисой Галадзой.

Сообщается, что на встрече стороны обсудили вопросы координации совместных действий в расследовании катастрофы МАУ в Иране, а также обеспечение компенсации родственникам жертв. Кроме того, обсудили реализацию канадских инвестиционных проектов в Украине и планы по модернизации соглашения о свободной торговле между странами.

"Обратился к канадским партнерам за помощью в получении партии вакцин против COVID-19 для украинских граждан", - добавил Енин.

Отметим, по данным Amnesty International, Канада возглавляет список стран по закупке вакцины. Оттава закупила партию, которой хватит вакцинировать все население пять раз.