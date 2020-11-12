Зеленский высказался о транше ЕС

Скорость, адреналин и веселье — вам это нравится? В таком случае сноуборд — это зимний вид спорта для вас. До недавнего времени среди сноубордистов на склонах преобладали лыжники, сегодня не только спортсмены, но и любители прекрасно себя чувствуют в этой среде.

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