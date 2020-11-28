Во время ужесточенного карантина будет работать общественный транспорт и продуктовые магазины

Также разрешено принимать клиентов салонам красоты.

Об этом сообщается в инфографике Кабинета министров.

Согласно решению правительства, во время жесткого карантина с 8-го по 24 января будут разрешены:

работа общественного транспорта, междугороднее и международное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение;

торговля продовольственными товарами;

торговля медикаментами, изделиями медназначения и ветпрепаратами;

торговля средствами гигиены, средствами связи и кормом для животных;

техобслуживание и ремонт автомобилей;

работа АЗС (без зон питания);

работа финансовых учреждений;

работа почтовых операторов;

работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

работа гостиниц (зоны совместного питания будут работать только с 6 до 11:00);

спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.

Сегодня Кабинет министров утвердил период ужесточенного карантина в январе. Во время него запрещается прием клиентов в ресторанах, кафе и барах (только прием заказов на доставку и вынос), работа фитнесс-центров и спортзалов, кинотеатров, театров и проведение любых массовых мероприятий.