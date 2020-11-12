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События Сегодня, 22:2543
Кравчук заявил что плана "Б" по Донбассу пока нет, над ним работают

Украинские власти еще не разработали так называемый план "Б" по достижению мира на Донбассе.

Ожидается, что его утвердит Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

По его словам, СНБО готовит решение, которое будет иметь новые подходы к мирному урегулированию на Донбассе.

"Это и есть, на мой взгляд, план "Б". Но обсуждать его я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают. А во-вторых, это не вопрос Трехсторонней контактной группы. Мы берем в работу то, что решается на уровне государства, на уровне нормандского формата и работаем именно в этом контексте", - заявил Кравчук.

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