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События Сегодня, 10:3273
Для поддержки бизнеса на время карантина в силу вступили изменения в бюджет-2020

В четверг, 10 декабря, вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год.

Они направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера документ был опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день после обнародования.

Закон внес изменения в статью 28 закона о госбюджете-2020. Они разрешили направлять средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на предоставление:

  • одноразовой матпомощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности усиления карантина;
  • одноразовой матпомощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников;
  • одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.

Напомним, этот закон Верховная рада одобрила 4 декабря.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, бюджет2020, бизнес, 7dniv, 7dnivinfo  
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