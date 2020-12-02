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На другой санитарный регламент переходят украинские школы

Министерство здравоохранения Украины переводит школы на новый санитарный регламент.

Он регулирует наличие интернета, обязывает оборудовать туалеты внутри здания, а также запрещает арендовать школьные помещения под непрофильный бизнес.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодня в Министерстве юстиции зарегистрирован новый санитарный регламент для школ. Он вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ключевые особенности нового регламента:

  • ученики, которые проживают в более чем 2 км от школы, должны быть обеспечены школьными автобусами;
  • работники школ, в том числе учителя, должны проходить профилактические медосмотры. В случае нарушения сроков их не будут допускать в школы;
  • аренда помещений школ не под образовательные нужды запрещена.

Кроме того, установлены требования к благоустройству школ, а также разрешено использование проводного и беспроводного интернета. При этом WiFi-роутеры должны быть установлены на высоте не ниже 2 метров от пола и выключаться во внеучебное время.

Установлены новые требования к компьютерному оборудования, поскольку предыдущие были еще в 2001 году. В частности, экран ПК должен быть не менее 15 дюймов, для ноутбуков разрешается не мене 14 дюймов, но с отдельными мышью и клавиатурой.

Для профилактики сколиоза рекомендуется помимо подбора мебели по росту не менее двух раз в год пересаживать учеников в другие ряды. Учеников, которые подвержены частым простудам, рекомендуется рассаживать в третьем ряду от окна, то есть возле внутренней стены.

Кроме того, туалеты теперь должны быть установлены внутри каждой школы. На сегодня каждая десятая школа имеет туалеты на улицы.

Что касается питания, то в школах разрешается организация кейтеринга на принципах здорового питания. Также запрещается в школе продавать снеки, чипсы, колбасы, копченую и соленую рыбу, сладости, конфеты и так далее.

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Теги: News, новости, Украина, санитарный, регламент, 7dniv, 7dnivinfo  
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