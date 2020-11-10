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События Сегодня, 15:5221
В Баку прошел парад к победе в Карабахе

В столице Азербайджана Баку сегодня состоялся военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе.

На параде присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию парада в Баку.

Парад прошел на площади Азадлыг (площадь Свободы). Нем приняли участие более трех тысяч военнослужащих Азербайджана, а также 2783 турецких военных. Численность военнослужащих Турции соответствовало официальным военным потерям Азербайджана за время конфликта в Нагорном Карабахе.

Также на параде представили военную технику, а также захваченную во время боевых действий трофейную технику.

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