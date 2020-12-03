Предпосылок для нормандской встречи в 2021 году не видит Кравчук

На сегодня нет предпосылок для нормандской встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции в 2021 году.

Это связано с тем, что Москва не меняет свою позицию.

Об этом в интервью liga.net заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Пока что я (предпосылок, - ред.) не вижу. Пока не вижу потому, что Россия выдвигает одну и ту же тему: формально говорит "да-да", и советники встречаются, что-то говорят. Но фактически сейчас Россия говорит "нет нужды встречаться в нормандском формате потому, что не выполнены задания прежней нормандской встречи 9 декабря", - отметил Кравчук.

При этом, по его словам, Украина основные задания выполнила, а Россия не выполняет свою часть.

"В Париже этот документ подписал президент Путин. Он его подписал не для Украины, а для России, но не выполняет. Они играются в жмурки: говорят одно, думают другое, делают третье", - добавил Кравчук.

Он подчеркнул, что сомневается в ответственных действиях российской стороны, но после зимних праздников "мы увидим, куда движется политическая ситуация".