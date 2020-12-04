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События Вчера, 19:3562
Бесплатную вакцину от COVID для всех допускает Степанов

Украинские власти рассматривают вопрос обеспечения бесплатной вакциной от COVID всех граждан.

Предполагается, что всеобщий доступ к вакцине будет за счет государства.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, что нам надо дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", - заявил Степанов.

Он также добавил что на переговорах с мировыми производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.

"Но мы с вами понимаем, что сейчас в очереди стоят более 7 млрд человек по всему миру, а мощности по вакцине являются ограниченными", - подчеркнул министр.

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Теги: news, новости, Украина, COVID19, вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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