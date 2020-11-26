Наладить отношения с еще одной арабской страной договорился Израиль

Израиль и Марокко договорились установить дипломатические отношения.

Это четвертая арабская страна, которая за последнее время пошла на сближение с Израилем.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что это стало частью трехсторонних соглашений, в рамках которых США также признают суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

По словам высокопоставленного американского чиновника, президент США Дональд Трамп уже скрепил соглашение телефонным разговором с королем Марокко Мохаммедом VI. В соответствии с документом, официальный Рабат установит полные дипломатические отношения и возобновит контакты с Израилем, откроет для него свое небо и обеспечит прямые рейсы.

В заявлении Белого дома после разговора между Трампом и королем Марокко говорится, что Трамп подтвердил поддержку предложения Марокко об автономии как единственной основе для решения спора о статусе Западной Сахары.