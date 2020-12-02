На выводе российских сил из Приднестровья будет настаивать Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил избранному молдавскому президенту Майе Санду, что Киев поддерживает территориальную целостность Молдовы.

Украина будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Министр также выразил благодарность новоизбранному президенту Молдовы за ее четкую и последовательную позицию относительно осуждения российской агрессии и оккупации Крыма.

"Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - подчеркнул он.

Кроме того, Кулеба предложил Санду принять участие в деятельности Крымской платформы, создание которой инициировала Украина.