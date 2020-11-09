Военное положение отменил Азербайджан

Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения в стране.

Военное положение будет отменено с полночи 12 декабря.

Об этом сообщает Report.

Соответствующее решение азербайджанские парламентарии приняли сегодня, 11 декабря.

Напомним, военное положение в Азербайджане было введено 27 сентября в связи с началом конфликта в Нагорном Карабахе. Оно было введено в ряде городов и районов страны.

Отметим, конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября и продолжался до 9 ноября. В ночь на 10 ноября между Азербайджаном, Арменией и Россией было подписано мирное соглашение.

После подписания мирного соглашения президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе в Карабахской войне.

За время военного конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял убитыми 2783 человека. Пропавшими без вести считаются более 100 азербайджанских военных.