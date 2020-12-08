Была названа ориентировочная дата старта вакцинации от COVID в Украине

Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года.

При этом фактические сроки могут сдвинуть в случае задержки с поставками.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", - заявил Кузин.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на сегодня рассматривается вопрос обеспечения бесплатной вакциной от COVID всех граждан Украины независимо от того, входят ли они в группы риска или нет.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, эффект вакцины от коронавируса будет длиться минимум 6-9 месяцев. Он также объяснил, что антитела будут постепенно исчезать. Однако не исключено, что у организма останется иммунный ответ на COVID. Ожидается, что Украина бесплатно получит вакцину для 4 млн граждан.