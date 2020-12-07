Представителя омбудсмена на Донбассе уволили из-за драки в отеле

Из-за драки в отеле представителя омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского уволили.

Увольнение стало результатом проведенной служебной проверки.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова написала в Telegram.

"Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск - проведена. С сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Лисянский устроил драку в гостинице. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что он сам рассказал ей о драке. В связи с этим Денисова инициировала служебную проверку и отстранила Лисянского как минимум до 21 декабря.

Региональный телеканал опубликовал видео драки с участием Лисянского.