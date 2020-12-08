Ухудшилось здоровье Кернеса, у него отказали две почки

У избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось состояние здоровья.

У политика отказали обе почки.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко.

"У Кернеса отказали две почки, он сейчас находится на гемодиализе. Однако, по словам его семьи, планы по возвращению Кернеса в Харьков до Нового года остаются в силе. Я думаю, что такие планы семьи являются обнадеживающими", - сказал он.

Напомним, 9 декабря в Харькове прошла первая сессия нового состава городского совета. Кернес вступил в должность мэра, хотя и отсутствовал на заседании, так как проходит лечение в Германии от COVID-19.

При этом Харьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести первое заседание без Кернеса.

Глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая заявила, что Кернесу не нужно принимать присягу, так как он ранее занимал должность городского главы и принимал уже присягу в 2010 году.