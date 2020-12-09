В Украине в связи с гололедом объявлен желтый уровень безопасности

Гололедица в Украине продержится до конца 11 декабря, а также ожидается днем 12 декабря.

Синоптики объявили желтый (первый) уровень опасности.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Непогода завтра ожидается в западных, центральных, восточных и северных областях.

Также гололед на дорогах прогнозируют в Киеве и Киевской области. Там также объявлен первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - подчеркнули в ГСЧС.