В Украине в связи с гололедом объявлен желтый уровень безопасности

Гололедица в Украине продержится до конца 11 декабря, а также ожидается днем 12 декабря.
Синоптики объявили желтый (первый) уровень опасности.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Непогода завтра ожидается в западных, центральных, восточных и северных областях.
Также гололед на дорогах прогнозируют в Киеве и Киевской области. Там также объявлен первый уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - подчеркнули в ГСЧС.