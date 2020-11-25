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События Сегодня, 16:4027
Впервые за 70 лет Украина стала председателем Дунайской комиссии

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп стала главой Дунайской комиссии.

Впервые за 70 лет Украина будет председательствовать в этой международной организации.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на странице в Facebook.

Непоп будет председательствовать в Дунайской комиссии с 2021 по 2023 год.

"Председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать ее евроинтеграции и экономическому развитию", - подчеркнули в МИД.

Отмечается, что Дунайская комиссия является международной межправительственной организацией, которая была учреждена Конвенцией о режиме судоходства на Дунае в 1948 году. Основные цели деятельности комиссии - обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае.

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Теги: news, новости, Украина, Дунайская, комиссия, 7dniv, 7dnivinfo  
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