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События Сегодня, 16:4325
На заочный арест Маркива отреагировал Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на заочный арест украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Он заявил о начале открытого преследования со стороны РФ.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, так Россия подтверждает свое участие в попытке фальсификации дела украинца.

"Путинского режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось - начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России: "На воре и шапка горит!". Украина никогда не оставит своего солдата", - написал он.

Напомним, сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал Виталия Маркива. В РФ его обвиняют в якобы убийстве двух журналистов под Славянском в 2014 году.

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Теги: news, новости, Украина, Арсен, Аваков, Россия, Маркив, 7dniv, 7dnivinfo  
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