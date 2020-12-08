 

Резерв госслужащих создадут в Украине

События Вчера, 20:0050
Резерв госслужащих создадут в Украине

В Украине планируют создать резерв государственных служащих. 

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной раде принять доработанный законопроект №3491.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что комитет сохранил концепцию и ключевые положения принятой ВР редакции закона о введении кандидатского резерва - информационной системы (базы данных), в которую будет заноситься информация о кандидатах для занятия должностей госслужбы, соответствующих определенным требованиям и успешно прошедших все этапы оценивания во время конкурсного отбора.

В доработанной редакции предлагают восстановить конкурсы на государственную службу и объявить конкурсы на должности госслужбы, которые во время карантина были заполнены путем отбора:

  • на должности госслужбы категории "А" - в шестимесячный срок со дня вступления в силу данного закона;
  • на должности госслужбы категорий "Б" и "В" - в течение года со дня вступления в силу документа.

В законе предлагают оставлять служащего по решению руководителя и с его согласия на работе по достижении 65-летнего возраста, но не более чем до достижения им 70-летия.

Также из ЗУ "О госслужбе" исключают статью "Дополнительные основания прекращения государственной службы отдельных государственных служащих по инициативе субъекта назначения", чтобы исключить увольнения чиновников категории "А" по политически мотивированным решениям.

"Комитет принял рекомендовать доработанный закон №3491 принять при повторном рассмотрении в целом", - указано в сообщении.

Напомним, в начале сентября Рада отправила на доработку этот законопроект с предложениями главы государства Владимира Зеленского.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, резерв, госслужащих, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Скандальный закон о локализации рекомендуют принять Раде
Скандальный закон о локализации рекомендуют принять Раде
8-дек-2020, 15:14
Окончательно принять закон Зеленского о референдуме рекомендуют Раде
Окончательно принять закон Зеленского о референдуме рекомендуют Раде
18-ноя-2020, 15:01
Вернуть на доработку законопроект Зеленского о реформе СБУ рекомендуют Раде
Вернуть на доработку законопроект Зеленского о реформе СБУ рекомендуют Раде
12-ноя-2020, 18:10
Запретить телеканалам и радиостанциям отрицать агрессию РФ рекомендуют Раде
Запретить телеканалам и радиостанциям отрицать агрессию РФ рекомендуют Раде
12-ноя-2020, 18:06
Группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе создадут в Раде
Группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе создадут в Раде
28-окт-2020, 11:59

Последние новости

Вчера, 2020-12-11
22:07
События
Оборонный бюджет с помощью Украине поддержал сенат США
20:20
События
На критику Венецианской комиссии отреагировал КСУ
20:19
События
Как получить карантинные 8 тысяч гривен
20:17
События
Перечень стран "красной зоны" расширила Украина
20:15
События
Комитет ВР принял решение о том Кто будет формировать Комиссию по азартным играм
20:13
События
С коронавирусом госпитализировали Труханова
20:12
События
Из-за коронавируса посольство в Беларуси остановило консульский прием
20:02
События
После зимних каникул школы Киева перейдут на дистанционное обучение
20:00
События
Резерв госслужащих создадут в Украине
16:43
События
На заочный арест Маркива отреагировал Аваков
16:42
События
Строительство "Северного потока-2" возобновила Россия
16:40
События
Впервые за 70 лет Украина стала председателем Дунайской комиссии
16:38
События
В Украине в связи с гололедом объявлен желтый уровень безопасности
16:37
События
Ухудшилось здоровье Кернеса, у него отказали две почки
16:35
События
Нацгвардейца Маркива Российский суд заочно арестовал и объявил в розыск
13:54
События
Платформу "Всеукраинская школа онлайн" запустили в Украине
13:52
События
Представителя омбудсмена на Донбассе уволили из-за драки в отеле
13:48
События
Была названа ориентировочная дата старта вакцинации от COVID в Украине
11:47
События
Военное положение отменил Азербайджан
11:45
События
Степанов заявил что в Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 декабря 20205802
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 декабря 20205378
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 декабря 20202635
Штормовое предупреждение объявлено в Украине735
Карантин до конца зимы сегодня может продлить Кабмин579
Зеленский высказался о транше ЕС419
20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки в начале января прогнозируют в Украине365

Досуг

Какой бывает спецобувь?
Какой бывает спецобувь?
Спецобувь наряду со спецодеждой представляет собой средство индивидуальной защиты. Сегодня такие изделия активно используются не только сотрудниками производственных компаний, но и медицинских учреждений, заведений общественного питания. Удобная спецобувь для рабочих повышает комфорт,
Вчера, 09:2778
Как выбрать вытяжку: тип вытяжки для вашей кухни
Как выбрать вытяжку: тип вытяжки для вашей кухни
Еще 15–20 лет назад мало где можно было увидеть вытяжку. Эти устройства не считали необходимостью, а потому и выбора особого не было. Сегодня же вытяжные зонты — это техника must have, поскольку хозяйки осознали важность очищения воздуха на кухне.
Вчера, 07:18121
Скорость Интернета в 4G: эксперименты и факты
Скорость Интернета в 4G: эксперименты и факты
Показатель скорости - это один из важнейших параметров оборудования на который обращают внимание пользователи, ведь именно от него зависит комфорт использования ресурсов и возможностей Всемирной паутины.
10-дек-2020, 22:36136
Бестселлеры последних лет, ради которых читатели «штурмовали» книжные магазины
Бестселлеры последних лет, ради которых читатели «штурмовали» книжные магазины
В XXI веке книги по-прежнему популярны. Их продолжают покупать в магазинах и заказывать онлайн на таких сайтах, как https://bookopt.com.ua/. Последние десятилетия порадовали любителей чтения многочисленными бестселлерами. Некоторые из них позже были экранизированы.
10-дек-2020, 22:21219
Le Coq Sportif - один из известнейших брендов спортивной одежды
Le Coq Sportif - один из известнейших брендов спортивной одежды
Le Coq Sportif - французский бренд, ставший культовым мировым производителем одежды и обуви в спортивном и кэжуал стиле.  Один из старейших из ныне известных брендов спортивной одежды начал свой путь еще в 1882 году.
10-дек-2020, 19:50130
Выбор террасной доски: пошаговое руководство
Выбор террасной доски: пошаговое руководство
Терраса может стать отличным дополнением к вашему двору. Она не только приносит удовольствие, но также может повысить ценность вашей собственности.
9-дек-2020, 19:43169

События

Оборонный бюджет с помощью Украине поддержал сенат США
Оборонный бюджет с помощью Украине поддержал сенат США
Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год.
Вчера, 22:0757
На критику Венецианской комиссии отреагировал КСУ
На критику Венецианской комиссии отреагировал КСУ
Конституционный суд отреагировал на выводы Венецианской комиссии о конституционном кризисе в Украине. 
Вчера, 20:2066
Как получить карантинные 8 тысяч гривен
Как получить карантинные 8 тысяч гривен
После подачи заявки система "Дія" автоматически проверит, подпадает ли работник под критерии для выплаты компенсации.
Вчера, 20:1963
Перечень стран "красной зоны" расширила Украина
Перечень стран "красной зоны" расширила Украина
Украина в очередной раз обновила перечень стран "красной зоны".
Вчера, 20:1767
Комитет ВР принял решение о том Кто будет формировать Комиссию по азартным играм
Комитет ВР принял решение о том Кто будет формировать Комиссию по азартным играм
Финкомитету Верховной рады хотят разрешить формирование Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Вчера, 20:1550
С коронавирусом госпитализировали Труханова
С коронавирусом госпитализировали Труханова
Мэр Одессы Геннадий Труханов госпитализирован в больницу с коронавирусом.
Вчера, 20:1358
7 Днів