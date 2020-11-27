Из-за коронавируса посольство в Беларуси остановило консульский прием

Посольство Украины в Беларуси временно останавливает консульский прием украинских граждан.
Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом на территории Беларуси.
Об этом говорится в объявлении на странице посольства в Faceboook.
Консульский прием в украинском посольстве не будет осуществляться в период с 14 до 18 декабря 2020 года.
"В указанный период прием будет осуществляться исключительно по вопросам чрезвычайного характера (смерти, ареста, возвращения в Украину)", - уточнили в посольстве.
Как отметили в дипломатическом представительстве, ежедневно в Беларуси фиксируют свыше 1900 больных коронавирусом.