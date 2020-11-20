Перечень стран "красной зоны" расширила Украина

Украина в очередной раз обновила перечень стран "красной зоны".

По сравнению с прошлой неделей, его пополнили пять стран, а три страны перешли в "зеленую зону".

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в список стран "красной зоны" вошли Нидерланды, Молдова, Кипр, Азербайджан и Панама. Также в нем остаются популярные у украинцев Грузия, Хорватия, Черногория, США, Венгрия и Болгария.

По сравнению с минувшей неделей в "зеленую зону" перешли Румыния, Белиз и Италия.

Отметим, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

Тем, кто возвращается из этих стран в Украину нужно уйти на 14 дней в изоляцию с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за двое суток до пересечения границы.