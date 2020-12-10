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События Вчера, 20:1963
Как получить карантинные 8 тысяч гривен

После подачи заявки система "Дія" автоматически проверит, подпадает ли работник под критерии для выплаты компенсации.

Пенсионный фонд Украины обнародовал памятку для получения единовременной выплаты 8 тысяч гривен согласно закону, принятому Радой 4 декабря. Заявку можно подать до 21 декабря включительно на портале "Дія" или через мобильное приложение "Дія"

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Право на получения единовременного пособия в размере 8 тысяч гривен имеют:

наемные работники, которые:

  • на 10 декабря 2020 года работают по основному месту работы у работодателя, деятельность которого была временно остановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий;
  • средняя заработная плата которых за третий квартал 2020 года не превышает 30 тысяч гривен в месяц

физические лица - предприниматели, которые:

  • на 10 декабря 2020 года зарегистрированы 3 месяца и больше как физические лица - предприниматели и в 2020 году уплатили ЕСВ за себя не меньше чем за 3 месяца;
  • не является одновременно физическим лицом - предпринимателем и наемным работником.

"Проверка соответствия основного вида экономической деятельности работодателя перечню видов деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия и факта начисления и уплаты ЕСВ будет осуществляться средствами портала "Дія" автоматически при подаче заявления", - говорится в сообщении.

Заявление на выплату единовременного пособия застрахованным лицам подается до 21 декабря 2020 года включительно.

Заявление для получения единовременного пособия застрахованным лицам заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг или с использованием мобильного приложения портала "Дія".

Как получить услугу на портале "Дія".

  • Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
  • В разделе "Услуги" выбрать "Единовременная материальная помощь ФОПам и наемным работникам".
  • "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям содержания помощи.
  • Необходимо подтвердить текущее место работы.
  • Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет.
  • Проверить и отправить заполненное заявление.

Как получить услугу в приложении "Дія"

  • Авторизовать приложение через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
  • В разделе "Услуги" нажать "Получить помощь".
  • "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
  • Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет.

В случае представления недостоверной информации помощь подлежит возврату, отметили в ПФУ.

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Теги: news, новости, Украина, Карантинные, деньги, 7dniv, 7dnivinfo  
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