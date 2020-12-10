На критику Венецианской комиссии отреагировал КСУ

Конституционный суд отреагировал на выводы Венецианской комиссии о конституционном кризисе в Украине.

Выводы содержали критические замечания относительно решения КСУ об ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом говорится в сообщении на странице КСУ в Facebook.

В частности, в выводах Венецианской комиссии суд критикуют за аргументацию в мотивировочной части, порядок разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, а также возможные последствия относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией.

"Все они изучаются судьями Конституционного суда Украины для учета при дальнейшей наработке решений", - добавили в суде.